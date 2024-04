Nowy Fallout 4 robi coś świetnego na moim PS5, ale i wiele psuje

Do tego nawet w trybie wydajności różnica jakościowa względem wersji dla PS4 jest znaczna. Wyższa rozdzielczość, nawet skalowana, silnie wpływa na atrakcyjność kadrów otwartego świata. Wysuszone drzewa w oddali w końcu nie są ofiarami drapieżnego ząbkowania krawędzi. Do tego jestem przekonany, że zwiększono rozdzielczość niektórych tekstur obiektów, na przykład kory drzew. Tylko modele postaci wydają się niezmienione, co mocno szczypie już w oczy.