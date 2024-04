Krypta w serialu Fallout to pikuś przy tych z gier. Oto najbardziej nietypowe

Zaproszenie do Krypty 92 uznawano za wyróżnienie. Mieszkańcami tego bunkra byli wyłącznie znamienici muzycy. Vault-Tec mówił im, że to właśnie oni zadbają o kulturową odbudowę Ameryki, jeśli dojdzie do wojny atomowej. Tak naprawdę Krypta 92 służyła jednak do eksperymentów nad białym szumem i możliwościami jego wpływu na zachowania ludzi. Na skutek nieustannej ekspozycji mieszkańców na dźwięki o niskiej częstotliwości doszło do pierwszych morderstw, samookaleczeń oraz napadów furii. Pogarszający się stan mieszkańców, w tych techników, doprowadził do zapaści systemu podtrzymywania życia.