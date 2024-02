Jak skalibrować wyświetlacz HDR w Windows? Zrobisz to w kilka minut

Kalibracja wyświetlacza w Windowsie to pierwsza rzecz, którą musimy zrobić po podłączeniu monitora HDR do komputera. Nie oznacza to niestety jednak, że to koniec przygód z regulacją odbiornika z funkcją HDR. Niestety Microsoft ma pod tym względem wiele zaległości - nie bez powodu obsługa HDR w Windowsie wywołuje drwiny i narzekania użytkowników.