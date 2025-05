Liczby mówią same za siebie. Według analityków Bank of America produkcja iPhone'a w Stanach Zjednoczonych zwiększyłaby koszty o co najmniej 25 proc. tylko z tytułu wyższych kosztów pracy. Wamsi Mohan z Bank of America szacuje, że iPhone 16 Pro, obecnie kosztujący 1199 dol. mógłby wzrosnąć w cenie do około 1500 dol. Jednak to tylko początek problemów.