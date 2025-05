Xiaomi z własnym procesorem. Xring O1 robi wrażenie

Co to właściwie oznacza? To, że pierwszy czip może pochwalić się bardzo podobną wydajnością co konkurencyjne procesory. Najlepszy procesor Snapdragon 8 Elite trafiający do najdroższych smartfonów w 2025 r. w niektórych urządzeniach również wykręca 3 mln punktów w tym samym teście, a MediaTek Dimensity 9400 oferuje nawet mniejsze wyniki.