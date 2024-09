iPhone 16 Pro i 16 Pro Max - pierwsze wrażenia. Szerzej, wyżej, ładniej, mocniej

Nowości w tym roku w dodatku nie zabrakło. Począwszy od większych ekranów, przez nowy procesor Apple A18 Pro do obsługi AI, na dodatkowym guziku do robienia zdjęć skończywszy - jest co testować. No i do tego dochodzi niższa polska cena iPhone’ów 16 i 16 Pro niż ta, w której debiutowały iPhone’y 15 Pro i 15 Pro Max.