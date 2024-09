iPhone 16 już w ofertach operatorów. Sprawdzamy, gdzie najtaniej

Na czas pisania tego artykułu niemal wszyscy z "wielkiej czwórki" pokazali, co mają do zaoferowania. Tyczy się to Plusa, Playa i T-Mobile. Orange zakomunikował, że oferta przedsprzedażowa zostanie pokazana po weekendzie. Kiedy to nastąpi, zaktualizujemy tekst o propozycję, z jaką przyjdzie Orange. Oficjalna sprzedaż nowych sprzętów Apple'a ruszy dopiero w następny piątek 20 września.