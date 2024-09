iPhone 16 i 16 Plus w naszych rękach. Przed zakupem trzeba odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie

To świetne parametry, a do tego dochodzą świetne odwzorowanie kolorów i wysoka jasność (do 2000 nitów), ale szkopuł w tym, że bez zmian pozostała częstotliwość odświeżania. iPhone’y 16 i 16 Plus nadal pracującą wyłącznie w trybie 60 Hz (co ma negatywny wpływ na płynność animacji) i nie obsługują Always On Display.