Apple ukrył największą niespodziankę w iPhonie 16. Chodzi o ładowanie

Na przykład, iPhone 8 był w stanie ładować się z mocą do 15 W przy użyciu ładowarki od iPada, mimo że Apple oficjalnie nie podawał tej informacji. Ta sytuacja zmieniała się stopniowo, a wraz z wprowadzeniem iPhone'ów 13 i 14, Apple zaczął oficjalnie wspierać ładowanie o mocy do 27 W, ale już bez dołączania odpowiedniej ładowarki w zestawie, bo po co ci coś, czym naładujesz telefon z gniazdka.