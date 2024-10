Co zamiast iPhone’a 16 Pro Max? Wybieramy najlepsze alternatywy

W obu telefonach znajdziemy najlepsze ekrany OLED LTPO pracujące w zmiennej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz. W Samsungu zastosowano ekran o trochę wyższej rozdzielczości, ale w codziennym użytkowaniu i tak nie zauważycie różnic. To, co wyróżnia najlepszego smartfona Samsunga, to antyrefleksyjna powłoka ekranu uzyskana za sprawą szkła Gorilla Glass Armor. To bardzo przydatna nowość, która umożliwia lepszą widoczność treści na wyświetlaczu, zwłaszcza w ostrym słońcu.