WhatsApp ma teraz czaty głosowe. Działają nawet bez ciebie

Audio Hangouts to po prostu pokoje do czatu głosowego. Zamiast tradycyjnego formatu, w którym jedna osoba musi zadzwonić, poczekać aż druga odbierze, a gdy jedna z nich się rozłącza, kończy się rozmowa, Audio Hangouts oferują ciągłe połączenie, do którego swobodnie mogą dołączać (i opuszczać) wszyscy uczestnicy czatu.