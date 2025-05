Google Discover w widoku komputerowym to na pewno miły gest w stronę osób korzystających z tabletów oraz ginącego gatunku osób preferujących komputer zamiast smartfona. Jednak pod znakiem zapytania stoi kwestia, czy Discover na monitorach przyciągnie naszą uwagę tak jak ten na urządzeniach mobilnych. A to ze względu na fakt, że na telefonach Discover zajmuje większość ekranu, swoją obecnością wręcz zachęcając do spojrzenia w garść sugerowanych użytkownikowi artykułów. W widoku komputerowym zajmuje on znacząco mniej miejsca, stanowiąc bardziej wizualny dodatek, a nie moduł, który zachęca do niekończącego się przewijania.