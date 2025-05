Na to czekaliśmy. Google NotebookLM dostępny nie tylko w przeglądarce

Ponadto nowe materiały do notatnika można dodawać poprzez przycisk "Udostępnij" (obecny w m.in. przeglądarce Chrome, edytorach plików PDF czy aplikacji YouTube) - jako miejsce udostępnienia należy wybrać NotebookLM. Następnie NotebookLM zapyta, do którego notatnika ma trafić udostępniana treść, po czym powróci do poprzedniej aplikacji.