Portfel Google z dodatkowymi blokadami. Dla bezpieczeństwa

Większość smartfonów z Androidem umożliwia wykonanie płatności z zablokowanym ekranem za zakupy do 100 zł (choć można to zablokować). Po odblokowaniu telefonu można płacić większe kwoty przez ok. 3 minuty. Po tym czasie aplikacja wymaga ponownej weryfikacji. Nowe zasady rozszerzają ten mechanizm również na inne funkcje Portfela.