Złodzieje w ryk: twój Android zamieni się w cegłę na zawołanie – jak iPhone

Obecnie system Android posiada Ochronę przed przywróceniem ustawień fabrycznych (Factory Reset Protection, FRP), która wymaga od użytkownika potwierdzenia swojej tożsamości przed przystąpieniem do resetowania telefonu. To potwierdzenie tożsamości ma formę ponownego zalogowania do konta Google, wprowadzenia kodu PIN, hasła lub wzoru stanowiącego zabezpieczenie blokady ekranu. Jeżeli ten krok się nie powiedzie, urządzenie zostanie zablokowane.