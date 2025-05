Google wie, że korzystasz z hasła 1234. Teraz na to zareaguje

Jeśli wykryje, że hasło jest słabe, wyświetli specjalny komunikat sugerujący zmianę hasła. Siłą rozwiązania ma być to, że posiadacz słabego hasła nie zostanie przeniesiony do menedżera haseł i poproszony o ręczne uaktualnienie, wymyślenie nowego hasła. Zamiast tego, kliknięcie jednego przycisku zainicjuje automatyczną zmianę hasła, która zostanie w pełni przeprowadzona przez menedżera haseł Google’a. Dokładnie tak - funkcja zmieni nie tylko samo hasło w menedżerze, ale zaloguje się nam do konta na stronie internetowej lub aplikacji i wykona cały proces za nas.