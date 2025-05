Gemini trafia do Chrome i robi to, co zawsze chciałem od AI na PC

Ale co właściwie będziemy mogli robić, poza tym, że zyskamy szybszy dostęp do asystenta Gemini? W wielkim skrócie - sztuczna inteligencja zyska dostęp do naszych kart. Asystent będzie mógł wyjaśniać informacje z dowolnej strony internetowej, podsumowywać treści dostępne na witrynach, zapisywać je w przystępny i skrócony sposób i nie tylko.