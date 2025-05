Koniec wieży Babel. Google ma rozwiązanie

Funkcja na razie działa dla hiszpańskiego i angielskiego, więc musicie uzbroić się w cierpliwość, zanim do listy zostanie dodany polski. Druga prawa - to nie były żargonowe rozmowy, to był wręcz podręcznikowy angielski, a mało kto takim mówi. Poczekam na dalsze testy w praktyce i to, jak tłumacz radzi sobie z idiomami, slangiem, uproszczeniami, błędami itd. Jeżeli nadal będzie tak dobry, jak na zaprezentowanym filmie, to wracam do Barcelony, do restauracji położonej w średniowiecznym zamku i w końcu dowiem się, jakie błędy popełniłem podczas jedzenia.