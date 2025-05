Historia iPhone’a. Jakie nowości wprowadzały poszczególne modele?

Nie obyło się przy tym bez kontrowersji przy premierze iPhone’ów 7 i 7 Plus. Apple zdecydował na brak portu minijack, gdyż zajmował on sporo miejsca w środku obudowy. W pudełku z telefonem można było znaleźć co prawda zarówno słuchawki ze złączem Lightning, jak i przejściówkę pozwalającą podłączyć do tych telefonów inne przewodowe zestawy słuchawkowe, ale wiele osób zwracało uwagę na to, że zbiegło się to w czasie z… premierą bezprzewodowych słuchawek AirPods.