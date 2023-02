Steve Jobs: geniusz czy dupek? Tak wyglądało życie człowieka, który zmieniał świat

Do swojej firmy Jobs powrócił pod 12‐tu latach, a stało się to możliwe dzięki… zakupieniu NeXT przez Apple’a będącego w paskudnej kondycji finansowej. Jobs dostał tytuł CEO, a 1997 rok przyniósł światu nową kampanię reklamową Think Different, a użyte w niej hasło pozostało żywe aż do dziś.