Najlepszy czas na zakup właśnie mija. iPhone 16e - recenzja

Tak jak iPhone 16e obsługuje bezprzewodowe ładowanie, tak nie ma magnesów wymaganych do tego, by korzystać z akcesoriów typu MagSafe’a. Oznacza to, że naładujemy go z użyciem ładowarki obsługującej standard Qi, ale jego obudowa nie przytwierdzi się ani do ładowarki MagSafe, ani nie przypniemy do niej takich akcesoriów jak portfel Apple Wallet albo powerbanka zgodnego z tym standardem. Da się to jednak w pewien sposób obejść - właśnie poprzez etui.