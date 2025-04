Nowy iPhone będzie miał ukryte zdolności. Inni producenci na tym polegli

Oczywiście można popsuć sobie bajkową wizję Apple walczącego z trendami, wystarczy spojrzeć na to, kto ma dostarczyć ekran do składanego modelu. Tak, to Samsung. Tym samym, zamiast wymyślać koło na nowo i wydawać więcej pieniędzy na opracowanie zupełnie nowego ekranu, Apple prawdopodobnie skorzysta z gotowego rozwiązania. Powiecie, że to niemożliwe, żeby gigant pozwolił na to, że zdjęcia z wewnętrznej kamery będą brzydkie. A ja na to odpowiem, że nie dość, że tak będzie, to dodatkowo znajdzie się grono osób, które wytłumaczy wam, że wcale nie potrzebujecie lepszego aparatu wewnątrz, że selfie nie jest najważniejsze, a Apple właśnie wymyślił najlepszą rzecz od czasu krojonego chleba. I tak się to kręci.