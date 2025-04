iPhone w 2025 r. Którego wybrać, zanim ceny strzelą do góry?

Jest tylko jeden powód, by kupić iPhone’a 16e zamiast iPhone’a 16, poza oczywiście niższą ceną: jest najdłużej pracującym na jednym ładowaniu 6,1-calowym telefonem Apple’a. Różnice nie są jednak na tyle duże, by skompensować pozostałe braki, więc jeśli budżet na to pozwala, to rekomendowałbym zakup starszego telefonu. Oczywiście jeśli to możliwe, to jeszcze lepszym wyborem będzie iPhone 16 Pro, no ale do niego trzeba dopłacić niemal 1,5 tysiąca…