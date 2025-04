Apple wciąż każe nam czekać. Wyczekiwana zmiana w iOS dopiero za kilka miesięcy

Pierwsza wersja systemu ma zostać udostępniona po konferencji WWDC 2025 już w czerwcu (za ok. 2 miesiące). Warto dodać, że to właśnie na zeszłorocznym WWDC 2024 zapowiedziano lepszą Siri. To oznaczałoby, że rozwiązanie zostanie udostępnione co najmniej 15/16 miesięcy po pierwszym ogłoszeniu - zależy, czy iOS 19 będzie gotowy we wrześniu, czy w październiku.