Każdy z czterech smartfonów z linii iPhone 12 ma wbudowany modem 5G. Czy te telefony będą obsługiwały sieć 5. generacji w Polsce? Spytaliśmy o to sieci Play, T-Mobile, Orange i Plus.

O tym, że w tym roku w ofercie Apple’a pojawią się smartfony wspierające 5G, przebąkiwało się od miesięcy, a niespodziankę popsuł jeden z brytyjskich operatorów. Wiele osób się jednak zastanawiało, czy nowe modemy trafią wyłącznie do dwóch modeli z linii iPhone 12 Pro, czy też do wszystkich czterech nowych telefonów firmy Tima Cooka, którymi są iPhone’a 12, iPhone’a 12 mini, iPhone 12 Pro i iPhone’a 12 Pro Max.

Okazało się, że Apple postanowił wkroczyć w świat 5G z przytupem i wszystkie nowe urządzenia otrzymały moduły pozwalające na łączność w ramach nowego standardu przesyłu danych, a nie tylko te dwa najdroższe. Dzięki temu nawet iPhone 12 mini, który kosztuje 3699 zł, jest tak samo szybki, co wyceniony na 5699 zł, czyli niemal dwukrotnie więcej iPhone 12 Pro Max, bo każdy nowy iPhone ma ten sam procesor i ten sam modem.

Pojawiło się od razu pytanie, czy iPhone 12 będzie wspierał 5G w Polsce.

To pytanie o tyle zasadne, że Apple to firma amerykańska, a w Stanach Zjednoczonych sieci komórkowe działają często na innych częstotliwościach niż w Europie. 5G w dodatku wspiera bardzo różne zakresy, więc podczas prezentacji nie można było mieć stuprocentowej pewności, że w Polsce faktycznie na wprowadzeniu nowych modemów faktycznie skorzystamy.

Z lektury dokumentacji udostępnionej przez Apple’a przy tym wynika, iż wszystko powinno tutaj ze sobą dobrze grać — przynajmniej obecnie, do czego wrócimy później — ale i tak postanowiłem udać się do źródła. O to, czy modem 5G w telefonach iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max będzie działać w Polsce spytałem przedstawicieli polskich sieci.

iPhone 12 i 5G w Play

W przypadku fioletowego operatora odpowiedź na zadane pytania przyszła jako pierwsza i brzmiała: „Tak, możemy potwierdzić kompatybilność 5G w iPhone’ach 12 z naszym 5G”. Można z tego wyciągnąć wniosek, iż pozostałe polskie telekomy wspierające sieć 5. generacji na częstotliwości 2100 MHz również będą działały. A co z kupnem urządzeń na abonament lub bez niego?

Przedsprzedaż iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro ruszy już w najbliższy piątek; dołożymy wszelkich starań, by dostarczyć je do klientów już w dniu premiery – 23 października. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie planujemy żadnego nocnego czy porannego startu sprzedaży w salonach – radzimy zamawiać je online z darmową dostawą kurierską pod wskazany adres lub z darmowym odbiorem osobistym w salonie Play — dodał Krzysztof Sylwerski z biura prasowego Play

Na szczegóły czekamy, a te powinny pojawić się niebawem, gdyż rusza właśnie przedsprzedaż telefonów iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro bezpośrednio u Apple’a. W przypadku smartfonów iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż oba te modele trafią do sprzedaży dopiero 13 listopada, a w ich przypadków przedsprzedaż rozpocznie się 6 listopada.

iPhone 12 i 5G w T-Mobile

Przedstawiciele tej sieci również potwierdzili, że nowe telefony Apple’a będą wspierały ich sieć 5G, co było do przewidzenia — magentowy telekom korzysta w końcu z częstotliwości z pasma 2100 MHz, podobnie jak Play. Na cenniki iPhone’a 12 oraz iPhone’a 12 Pro na abonament w T-Mobile nadal jednak czekamy, ale te mają pojawić się już „wkrótce”.

iPhone 12 i 5G w Orange

Gdy tylko sieci Play i T-Mobile podały, że modemy 5G od Apple’a będą współpracować z ich stacjami bazowymi, to potwierdzenie, że tak samo będzie w przypadku Orange’a, który również wybrał na start pasmo 2100 MHz, było już tylko formalnością. Na szczęście również i w tym przypadku takowe otrzymaliśmy razem z informacją, że do oferty trafią wszystkie nowe modele.

W to, że Orange będzie wspierał 5G w iPhone’ach, nie wątpiłem, bo pomarańczowy telekom miłośników jabłek rozpieszcza — jako pierwszy operator w Polsce wdrożył ESIM i jako jedyny wspiera Apple Watche. Szkoda tylko, że w ramach oferty Flex sieć 5. generacji dostępna jest tylko w najwyższej taryfie, ale mam nadzieję, że po premierze nowych iPhone’ów to się zmieni…

iPhone 12 i 5G w sieci Plus

W przypadku zielonego operatora sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż w przeciwieństwie do pozostałej trójki nie jest on oficjalnym parterem Apple’a, a firma z Cupertino nie wymienia go nawet na swojej stronie internetowej. Dochodzi też kwestia częstotliwości, gdyż Plus ruszył z 5G w innym paśmie niż konkurencja, czyli 2600 MHz TDD. Na szczęście mamy dobre wieści:

Ze specyfikacji nowych modeli iPhone wynika, że są one przygotowane do obsługi również technologii 5G Plusa, natomiast Apple jak zawsze ma takie zastrzeżenie, że niektóre rozwiązania są dostępne tylko na wybranych rynkach i u wybranych operatorów.

Plus, ponieważ nie jest oficjalnym partnerem firmy Tima Cooka, nie może zagwarantować bezproblemowego działania sieci 5G, z pewnością nie stoi ku temu sam modem, który odpowiednie częstotliwości wspiera. Jeśli jednak już o pasmach mowa, to pora porozmawiać o pewnym słoniu w pokoju, gdyż dzisiejsza sieć 5. generacji to jedno, ale ten standard będzie się rozwijał.

W tym roku iPhone’y ze Stanów będą nie tylko tańsze, ale i lepsze.

Od zawsze Apple wycenia swoje urządzenia tak, że po przekroczeniu Atlantyku do ceny w dolarach dolepiana jest metka droższego euro. W tym roku w kwestii ceny nie będzie inaczej, a w dodatku iPhone 12 kupiony w Stanach Zjednoczonych będzie inaczej skonstruowany niż ten sprzedawany w Europie. To, z którym modelem mamy do czynienia, można łatwo rozpoznać.

iPhone’y z rynku amerykańskiego (na powyższej grafice po lewej) będą miały maskowane wyżłobienie w obręczy, a modele z innych części świata (po prawej) będą go pozbawione. Związane jest to z tym, iż nowe telefony Apple’a w Stanach Zjednoczonych będą wspierały nie tylko te pasma, co pozostałe, ale dostaną również wsparcie 5G w standardzie mmWave na częstotliwościach rzędu 20-30 GHz.

W przypadku iPhone’a 12 o mmWave poza rynkiem amerykańskim możemy zapomnieć, bo blokada nie jest jedynie programowa.

Jeśli wsparcie 5G w standardzie mmWave byłoby realizowana na poziomie oprogramowania, to moglibyśmy liczyć na to, że za kilka lat za sprawą aktualizacji systemu iOS takowe mogłoby się pojawić i u nas — zakładając oczywiście, że do tego czasu nasi operatorzy rozwiną swoje sieci 5. generacji z zakresu 20-30 GHz. Tak się jednak nie stanie, bo nasze iPhone’y nie dostaną odpowiedniej anteny.

Oczywiście na ten moment z naszej perspektywy wsparcie mmWave to cały czas kwestia czysto akademicka, a zanim doczekamy się go na terenie Polski, to iPhone’y 12 będą już… przestarzałe. Jak na razie operatorzy w naszym kraju ruszyli dopiero z siecią 5. generacji na częstotliwościach z zakresu 2100 MHz i 2600 MHz i nieśmiało sięgają po 1800 MHz, a aukcja 5G dotycząca pasma 3,5 GHz w tym roku się w ogóle nie odbyła.