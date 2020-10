iPhone 12 i iPhone 12 Pro rozebrane na czynniki pierwsze

Nie musieliśmy na to długo czekać. Specjaliści z iFixit rozebrali nowe telefony Apple’a na czynniki pierwsze. iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro dzieli jeszcze więcej, niż podejrzewaliśmy.

iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro, czyli pierwsze dwa z czterech tegorocznych telefonów Apple’a, trafiły do sprzedaży w piątek. Nie musieliśmy długo czekać, aż specjaliści z serwisu iFixit rozbiorą je na czynniki pierwsze. Dzięki temu wiemy, co je różni, a co dzieli oraz które części będą pasowały do obu tych modeli. Nie obyło się bez kilku niespodzianek.

iPhone 12 i iPhone 12 Pro — podobieństwa i różnice

Od miesięcy przecieki wskazywały na to, że w tym roku pojawią się dwa telefony Apple’a o tych samych gabarytach i przekątnej identycznej długości i to się potwierdziło. iPhone 12 i iPhone 12 Pro faktycznie mają te same wymiary obudowy i (niemal) te same wyświetlacze. Rozdzielczość, powierzchnia, proporcje i tym samym zagęszczenie pikseli są identyczne, ale, co ciekawe, oba panele można ze sobą zamienić miejscami i dalej działają.

Oprócz tego Apple podczas prezentacji podał, że iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro mają te same dwa obiektywy aparatu, identyczny procesor, te same moduły łączności itp. Pozostało jednak kilka niewiadomych, gdyż Apple nie dzieli się takimi szczegółami jak dokładna pojemność akumulatora, ilość pamięci operacyjnej oraz oficjalnie nie zdradziła, jakiego modemu 5G użyła w iPhonie. To tutaj spodziewaliśmy się oszczędności.

Jakie akumulatory mają iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro?

Okazuje się, że w przypadku ogniw zasilających mamy do czynienia w obu telefonach z identycznymi akumulatorami o pojemności 2815 mAh. Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że oba telefony mają identyczne wymiary obudowy i ten sam procesor. Montowanie np. innej płyty głównej i zostawianie mniej lub więcej miejsca na ogniwo nie miałoby żadnego sensu.

To, co odróżnia oba tegoroczne telefony Apple’a, to ilość RAM-u.

W tym przypadku również nie ma mowy o zaskoczeniu, bo tak jak oba wydane dotychczas telefony Apple’a na 2020 r. mają ten sam procesor, tak ten tańszy model dostał mniej pamięci operacyjnej — a w tym przypadku oszczędności łatwo ukryć na stronie sprzedażowej, gdzie takie dane nie są podawane. W przypadku iPhone’a 12 Pro użytkownicy otrzymują aż 6 GB RAM-u, podczas gdy iPhone 12 ma go do dyspozycji o 1/3 mniej, czyli jedynie 4 GB.

iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro mają również ten sam modem pozwalający łączyć się z 5G.

Firma z Cupertino zdecydowała się na moduły łączności wyprodukowane przez amerykańską firmę Qualcomm. Padło konkretnie na chip 5G o nazwie Qualcomm X55, który… wcale nie jest najlepszym modelem w ofercie tego producenta. Szkoda, bo Snapdragon X60, który jest następcą modemu z iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro został wykonany w niższym procesie technologicznym (5 nm zamiast 10 nm) i pobiera mniej energii.