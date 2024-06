Na konferencji pojawili się również studenci, w tym np. twórca Mind Bud. Napisał apkę dla siostrzeńca, za co dostał wejściówkę na WWDC 2024. Na zaproszenie Apple’a do Cupertino dotarł też laureat Apple Swift Challange z Polski, Wit Owczarek, który stworzył aplikację rejestrującą to, czy poprawnie robimy pompki. Uczestniczyłem też w sesji przypominającej nieco… speed dating. Kilku twórców aplikacji miało kilka chwil, by przedstawić pitch kolejnym grupom dziennikarzy.