Młodzi Polacy zachwycili Apple'a. Te 4 świetne projekty zyskały uznanie w Cupertino

- Obecnie w App Store znajduje się pięć moich aplikacji. Jednocześnie pracuję nad nowymi. Gdybym miał wybrać trzy aplikacje, z których jestem najbardziej dumny to byłyby to Memorize, Bookie i Coffee Note. Pierwsza z nich to aplikacja do nauki, w której obracamy wirtualne fiszki oraz wybieramy spośród różnych metod nauki. [...] Druga - Bookie Reading Tracker - odniosła największy sukces. Chciałem stworzyć aplikację, która spełni również wszystkie osobiste oczekiwania jako czytelnika. W mojej opinii udało się to osiągnąć, co widać również po zadowoleniu użytkowników. Trzecia ciekawa aplikacja to Coffee Note. [...] Coffee Note pozwala użytkownikom dzielić się swoimi wrażeniami związanymi z parzeniem i piciem kawy.