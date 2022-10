iPhone 14 Plus, czyli ten większy z dużych i tanich smartfonów Apple'a - recenzja

Spędziłem już kilka tygodni z iPhone'em 14 Pro Max, więc powrót do notcha z iPhone'a 14 Plus był krokiem wstecz. Tak naprawdę jednak po kilku dniach na powrót przyzwyczaiłem się do tego, że na górze ekranu jest pasek zamiast dziury i faktu, iż nie pojawiają się tam dodatkowe widżety (a zresztą mało która aplikacja na ten moment wykorzystuje API do Dynamicznej Wyspy). Nie brakowało mi też za specjalnie trybu Always On, który jest zarezerwowany dla modeli Pro.