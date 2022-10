Okulary zamiast iPhone’a. Apple szykuje rewolucję

Skan oka ma być wykorzystywany przy płatnościach dokonywanych w Apple Glass na głowie, ale nie tylko. System operacyjny, który prawdopodobnie będzie się nazywał realityOS lub po prostu rOS, ma dostać obsługę profili użytkownika, której nie ma ani w iOS, ani w iPadOS, ani tym bardziej w watchOS. Zbliży go to do komputerów Mac z macOS i przystawek Apple TV z tvOS.