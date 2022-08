To kwota bazowa znacząco przekraczająca stawki za podstawowe konfiguracje takich produktów Apple jak iPhone, iPad, Watch czy MacBook. Jeśli gogle faktycznie będą kosztować od 2000 do 3000 dolarów, oznacza to, że Apple - przynajmniej w pierwszych kilku generacjach tego sprzętu - nie celuje w typowego konsumenta masowego. Zamiast tego gogle mogą stanowić sprzęt wysoce specjalistyczny, jak HoloLens od Microsoftu. Nie wiadomo tylko, komu dokładnie mają służyć.