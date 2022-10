iPhone 14 Plus się nie sprzedaje. Nic dziwnego, bo to telefon dla nikogo

Drugi powód to kompletny brak powodu, by dopłacić do iPhone’a 14 Plus względem zwykłej „czternastki” lub też nie dopłacić do niewiele droższego iPhone’a 14 Pro. Wersja „z plusem” niczym nie różni się bowiem od taniej czternastki prócz rozmiaru i akumulatora. Czas pracy może i owszem, jest bardzo dobry, ale czas pracy w zwykłym iPhonie 14 również do złych nie należy. To już nie te czasy, kiedy trzeba było kupować największego możliwego iPhone’a, bo tylko on zapewniał dość energii na cały dzień ładowania. Apple chyba o tym zapomniał. Z kolei dopłacając raptem kilka stówek możemy mieć iPhone’a 14 Pro, który jest lepszy od Plusa pod każdym względem. Ma lepszy ekran, ma lepszy aparat, ma nowy design i mocniejsze podzespoły. Jeśli ktoś poważnie rozważał zakup iPhone’a 14 Plus, to z pewnością rozważał też dopłatę do wariantu Pro.