Always On w iPhonie 14 Pro wcale nie działa cały czas. I dobrze

W nowych telefonach Apple'a tryb Always On Display jest włączany automatycznie. Jeśli ktoś nie chce z niego korzystać, to może się go jednak pozbyć kilkoma tąpnięciami w ekran. Jeśli jednak użytkownik tego nie zrobi, to po przejściu do ekrany blokady - czy to poprzez wciśnięcie guzika, czy to po upłynięciu określonego w ustawieniach czasu - ekran się przyciemni, zamiast zgasnąć całkowicie. iOS 16 wyświetla wtedy godzinę, datę, widżety, powiadomienia itp.