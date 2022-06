iPhone 14 Pro z Always-on Display. iOS 16 popsuł niespodziankę

Odpowiedź na pytanie, dlaczego Apple się nie chwali Always-on Display, jest pewnie prozaiczna: firma może zrobić z tego the next big thing podczas prezentacji kolejnych modeli swoich telefonów i połączyć to z nowymi widżetami. Z przecieków zaś wynika, że dostęp do niej będą miały tylko iPhone'y 14 Pro, a tryb Zawsze Włączony miałby skłaniać do wybrania ich zamiast iPhone'ów 14.