Posiadacze iPhone’a SE, iPhone’a 6S, iPhone’a 6S Plus, iPhone’a 7 i iPhone’a 7 Plus nie dostaną już aktualizacji do systemu iOS 16 (tu lista nowości). Ten wymaga obecności układu scalonego Apple A11 lub nowszego. Oznacza to, że system będzie dostępny tylko dla iPhone’a SE drugiej generacji (i nowszego) oraz dla iPhone’a 8 (i nowszego).