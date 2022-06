Jedno jest pewne: Microsoft (i rykoszetem również Google) będzie teraz płacił cenę za niedostateczną presję na projektantach układów scalonych. Najszybszy układ jakkolwiek przypominający ten z iPada i dostępny dla producentów sprzętów z Windowsem to Snapdragon 8cx, który jest niezestawialnie gorszy, przez co nie nadaje się do tak poważnych zastosowań (montaż wideo, obróbka zdjęć, inne wymagające zadania), co ten ipadowy. Jeżeli nad tym szybko nie zapanuje, również i te ostatnie, wymienione w poprzednim akapicie atuty Surface’a zostaną przez Apple’a z czasem unieważnione. Jeżeli iPadOS zyska możliwość umieszczania aplikacji w oknach i jeszcze może do tego obsługę zewnętrznego monitora, to ja nie jestem pewien komu i czemu miałbym polecić inne urządzenie tego rodzaju. Nie widzę w tym większego sensu.