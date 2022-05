iPad ma zaporową cenę, a w używki nie chcesz się bawić? Apple sprzedaje odnowione tablety

Nie ma wątpliwości, że iPady to najlepsze tablety na rynku, ale tak jak wszystkie sprzęty Apple’a są one wycenione bardzo wysoko. Do tego sprzęty z tej kategorii nie są urządzeniami z kategorii must-have, tylko nice-to-have. Niektórym osobom potrafią co prawda już dziś zastąpić komputery w pracy, ale dla wielu konsumentów będą wyłącznie dodatkiem do konsumowania multimediów.