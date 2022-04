Czas odczarować tablety z Androidem. One naprawdę nie są takie złe

Na co dzień iPad mieszka w mojej jadalni i pełni rolę sprzętu "wygodniejszego niż smartfon, ale jeszcze nie tak inwazyjnego jak laptop". To właśnie z iPada zamawiamy co jakiś czas jedzenie, robimy zakupy online, czy w ostatnim czasie przeglądamy projekty ogródków. iPad służy mi też poza domem, bo zabieram go do rodziców, by pokazać im najnowsze fotki, a do tego tablet towarzyszy mi też na każdym wyjeździe rodzinnym. Nie zabieram na takie wyjazdy laptopa, bo za bardzo kojarzy mi się z pracą, a jednak spory ekran tabletu zawsze się do czegoś przydaje.