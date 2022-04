Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - temu tabletowi iPad może czyścić buty

To właśnie Dex sprawia, że na Galaxy Tab S8 Ultra naprawdę można byłoby wykonywać lekką pracę biurową. I to bez żadnego problemu. Po pierwsze, obsługa systemu jest wygodna przy użyciu dotyku, ale nie ma problemu, by wykorzystać do tego mysz, klawiaturę, czy etui z klawiaturą. Po drugie, mamy przed sobą ekran o przekątnej prawie 15", czyli większej niż w typowym laptopie. Mój MacBook ma tylko 13", a przecież - kiedy jestem poza domem i nie mogę skorzystać z monitora - dobrze mi się na nim pracuje. Na ekranie 14,6" pracuje się jeszcze wygodniej. Interfejs Dex to bardzo mocny plus tabletów Samsunga.