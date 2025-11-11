Windows 11 jak Android. Mała ikonka baterii, a zmiana wielka

Ładowanie...

Wskaźnik baterii to jeden z najważniejszych elementów interfejsu systemów operacyjnych. Nie tylko na smartfonach, ale też laptopach i innych urządzeniach z akumulatorami. Dotychczas w systemie Microsoftu ikony poziomu naładowania były słabo widoczne i nie zapewniały precyzyjnej informacji na temat stanu akumulatora. Teraz się to zmieni.

Windows 11 z kolorowym wskaźnikiem baterii jak w smartfonach

Windows 11 jest na rynku już cztery lata i od tego czasu element wskaźnika baterii nie został praktycznie zmieniony. Aż dotąd, ponieważ w nowych aktualizacjach oznaczonych 26200.7019 oraz 26100.7019 Microsoft zmienia podejście do precyzji wyświetlania statusu akumulatora. Są to opcjonalne uaktualnienia, natomiast zmiana zostanie wprowadzona także w ramach Patch Tuesday, która przypada na 11 listopada 2025 r.

Właściwie nie trzeba wykonywać opcjonalnych aktualizacji, lepiej poczekać do wtorkowego pakietu plików. Co przynosi uaktualnienie? Nowe ikony baterii. Te została przedłużone, ale w dalszym ciągu pozostaje monochromatyczna.

Jeśli jednak podłączycie laptopa lub np. konsolę Xbox Rog Ally do ładowania, dostrzeżecie zieloną ikonę z piorunem informującą o zwykłym ładowaniu. Gdy wasze urządzenie wspiera funkcję inteligentnego ładowania, przekroczenie pułapu 80 proc. wyświetli ikonę baterii ze wtyczką zasilania, zamiast serduszka.

Najprzydatniejsze zmiany jednak dotyczą ikony trybu oszczędzania energii oraz niskiego poziomu baterii. Ten pierwszy podobnie jak w smartfonach zamienia ikonę na żółtą, a drugi - czerwoną. Wcześniej tryb oszczędzania był komunikowany za pomocą ikony listka, a niska bateria znaczkiem krzyżyka. To podejście mogło być nieczytelne dla wielu osób.

W Windowsie 11 jest też ikonka trójkąta pojawiająca się w momencie korzystania z wolnej ładowarki. Dlatego zastosowanie krzyżyka również mogło być mylące. Czerwony wskaźnik baterii jest znacznie lepiej czytelny i znany, ponieważ z rozwiązania korzysta większość systemów na smartfony.

Windows 11 pozwoli wyświetlić procent naładowania baterii

Poza nowymi wskaźnikami do Windows 11 zmierza inna istotna funkcja: procentowy wskaźnik naładowania baterii bezpośrednio na pasku zadań. Trudno powiedzieć czemu przez tyle lat istnienia systemu Microsoft nie wpadł na to, aby udostępnić tak podstawową informację na pasku. Wcześniej do sprawdzenia poziomu naładowania trzeba było kliknąć ikonę baterii. Teraz dzięki nowej aktualizacji w ustawieniach będzie można zaznaczyć, czy chcemy zobaczyć wskaźnik, czy też nie.

W smartfonach rozwiązanie jest dostępne od wielu lat. Dotychczas trzeba było korzystać z nieoficjalnych rozwiązań takich jak aplikacje czy wtyczki. Na szczęście już nie ma takiej potrzeby - wystarczy aktualizacja w ramach listopadowego Patch Tuesday.

Obrazek główny: sdx15 / Shutterstock.com

Albert Żurek 11.11.2025 10:55

