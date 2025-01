Dwa istotne dodatki zmierzają do interfejsu Windowsa. Będzie Pan zadowolony

To koniec przerwy świątecznej dla zespołów pracujących w Microsofcie. Firma wraca do comiesięcznego pucowania i szlifowania Windowsa - ku radości entuzjastów komputerów i nowości i ku zgrozie administratorów w przedsiębiorstwach i bardziej konserwatywnych użytkowników. Od samego początku wprowadzenia Windowsa 11 na rynek niemal każdego miesiąca Microsoft zmienia coś w interfejsie systemu. Zazwyczaj są to drobiazgi, tym niemniej część użytkowników ma już dość ciągłego przesuwania z miejsca ikonek, przycisków i menu.