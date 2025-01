Microsoft bez pytania wymieni ci aplikację do poczty i kalendarza. Da się to powstrzymać

Kiedy wiele kwartałów temu po raz pierwszy do mediów zaczęły wyciekać pierwsze plotki o zupełnie nowym Outlooku, wśród niemałej, choć specyficznej grupy użytkowników czuć było ekscytację. Microsoftowi można zarzucić bardzo wiele, ale jego oprogramowanie biurowe, do pracy i produktywności to zazwyczaj wzór do naśladowania - a Outlook akurat w wersji dla Windowsa i Maca to relikt odległej przeszłości, mocno nieprzystający do potrzeb nowoczesnego użytkownika. Być może między innymi dlatego istniała jeszcze aplikacja Poczta i Kalendarz.