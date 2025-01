Kapitalna nowość dla windowsowych graczy. Pod jednym przyciskiem masz wszystko, bez wychodzenia z gry

To bardzo użyteczny drobiazg. Można bowiem w łatwy sposób sprawdzić dowolne informacje o grze, w tym poradniki, tutoriale czy opisy przejścia danych poziomów. Nie trzeba wychodzić z gry czy opuszczać trybu pełnoekranowego, by przełączyć się na inne okno. Wbudowana w Game Bar przeglądarka działa bez zakłócania środowiska gry. Co ciekawe, przeglądarka w tym trybie ma włączony tryb blokowania reklam, co wydaje się rozsądną decyzją w kontekście sprawdzania czegoś podczas grania w multimedialną grę - ale co zapewne nie przypadnie do gustu działom sprzedaży serwisów o grach wideo.