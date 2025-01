To coś niesamowitego. Dzięki temu zagrasz w gry z Windowsa na Androidzie

Zanim przejdziecie do sekcji komentarzy i powiecie, że smartfony z Androidem już wcześniej były w stanie uruchomić gry stworzone z myślą o komputerach osobistych, to muszę was o czymś uświadomić. Emulatory typu Winlator może na to pozwalają, ale wymagają skomplikowanej konfiguracji i wiedzy, której większość osób nie posiada. Typowy użytkownik chce pobrać grę ze sklepu z aplikacjami i grać. Tak jak to wygląda w przypadku gier z konsol i komputerów dostępnych na iPadach i iPhone’ach za pośrednictwem App Store. Xiaomi zrobi coś prostszego.