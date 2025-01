Czy to koniec konsol do gier? Najnowszy raport pokazuje gigantyczny problem dla PlayStation i Nintendo

To, że wszystko po prostu działa i działa znakomicie, było jak powiew świeżego powietrza. Xbox 360, gdy go kupowałem, nie zapewniał już równie dobrej oprawy graficznej w grach co najnowsze dostępne wówczas na rynku PC, na dodatek generacja, do której należała ta konsola, nieszczególnie mogła się pochwalić ogólną płynnością działania gier. Tym niemniej to, że wkładam do napędu DVD grę, a ta jest uruchamiana od razu, działa bez problemu, będąc już przez twórców starannie dopasowaną, poustawianą i zoptymalizowaną pod mój sprzęt, było dla mnie jak objawienie. Do grania na PC nie wróciłem już nigdy, poza sporadycznymi przygodami.