Podlaska policja kupiła radiowozy z GTA. Internet ciśnie bekę

Wszystko wskazuje na to, że podlaska policja, niechcący lub celowo, posłużyła się grafiką z gry komputerowej, aby zaprezentować swoje nowe nabytki. Być może zrobiono to celowo, w ramach żartu, by w niecodzienny sposób zwrócić uwagę na nowe radiowozy. Policja w swoich mediach społecznościowych czasem stara się wykorzystywać humorystyczne akcenty, by dotrzeć do szerszego grona odbiorców.