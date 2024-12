Efekt GTA VI. Wydawcy gier są przerażeni przyszłym rokiem

Wydawcą GTA VI jest Take-Two, który deklaruje jesień jako czas premiery gry. Wydawnictwo nie zobowiązało się jednak do dokładnej daty. Co więcej, nie jest wykluczone że premiera się opóźni. Co prawda Take-Two zapewnia, że nie ma na to szans - ale na dziś niemożliwym jest wykluczenie tego, co ponoć dodatkowo komplikuje plany wydawnicze konkurencji.