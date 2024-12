Jaka konsola do gier na prezent pod choinkę? Przegląd najtańszych ofert

Jeśli od ceny ważniejsza jest jakość, strzałem w dziesiątkę będzie PlayStation 5. To aktualnie najpopularniejsza i najbardziej pożądana konsola stacjonarna, czyli taka podłączana do telewizora. PS5 to urządzenie znane z niezwykle dobrych gier na konsolową wyłączność, niedostępnych na innych platformach, jak Gran Turismo 7, God of War Ragnarok czy Spider-Man 2.