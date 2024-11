Recenzja STALKER 2 - pełny błędów, ale nowa zona jest niesamowita

Dołączyłem do stalkerów, siadając przy ogniu. Wyciągnąłem z ekwipunku gitarę i zacząłem szarpać za struny, wzorem mini-gry z The Last of Us Part 2. Brzdęk. Brzdęk. Świst. Brzdęk. Zaraz… świst?! Mężczyzna obok zwalił się na ziemię. Dopiero wtedy zobaczyłem, jak do wyzwolonej przeze mnie wioski wparowuje grupa bandytów, ze strzelbami w rękach. Mrok wieczoru był ich naturalną osłoną, wzięli nas z zaskoczenia.