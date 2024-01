Recenzja The Last of Us Part 2 Remastered: warte tych 40 zł

W przypadku The Last of Us Part 2 Remastered Sony wyciągnęło wnioski. Korporacja nie tylko właściwie zatytułowała odgrzany kotlet, ale również podeszła sensownie do jego wyceny. Ulepszenie wersji PS4 do remastera dla PS5 kosztuje 40 zł. Oznacza, to że nawet nie mając kopii dla starszej konsoli, wystarczy kupić krążek za około 100 zł, do tego cyfrowe ulepszenie za 40 zł i cieszyć się rozgrywką na PS5.